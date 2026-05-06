Петиция за уход Мбаппе из «Реала» набирает миллионы голосов

Петиция, созданная болельщиками мадридского «Реала» и призывающая клуб расстаться с нападающим Килианом Мбаппе, набрала уже 10 млн подписей.

Отметка была достигнута спустя сутки после появления документа в сети. Каждую минуту свой голос за уход француза из «Реала» оставляют в среднем от 10 до 20 тысяч человек.

Изначально авторы документа ставили своей целью собрать 200 тысяч голосов.

Ранее журналист Франсуа Галлардо утверждал, что Мбаппе недоволен поведением нескольких партнеров по команде. В частности, у француза обострился конфликт с бразильцем Винисиусом. Отмечалось, что летом мать Мбаппе Файза Ламари, которая ведет дела сына, может поставить руководству «Реала» ультиматум: либо Винисиус покинет команду, либо уйдет ее сын.

В текущем сезоне 27‑летний Мбаппе провел за «Реал» 41 матч и забил 41 гол. Он лучший бомбардир команды в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.

