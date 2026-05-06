Во Франции высказались об игре Сафонова: Энрике без колебаний накажет за малейшую ошибку
Французский журналист Дориан Бонзома в комментарии Rusfootball.info высказался об игре голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова.
- Сафонов сейчас показывает хорошие результаты и отлично зарекомендовал себя как голкипер номер 1. Перед первым матчем с мюнхенской "Баварией" в Лиге чемпионов много говорилось о возможном возвращении Лукаса Шавалье, но Луис Энрике предпочел сохранить доверие к Сафонову. Теперь, когда Шевалье получил травму, ему больше не о чем беспокоиться до конца сезона. В следующем сезоне, я думаю, он по-прежнему будет номером 1, но Шевалье сделает все возможное, чтобы вернуть себе свое место. Луис Энрике без колебаний накажет за малейшую ошибку, - сказал Бонзома.