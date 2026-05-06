«Хотя «Спартак» и наладил атакующую игру, ЦСКА после освобождения от иностранных оков себя покажет. Пусть победит сильнейший». Губерниев о дерби

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матч состоится сегодня, 6 мая, и начнется в 20:00 по московскому времени.

В понедельник армейцы объявили о расторжении контракта с главным тренером Фабио Челестини.

«ЦСКА поборется со «Спартаком», особенно после увольнения блистательного методиста Челестини. Будет игра равных соперников. Хотя «Спартак» и наладил атакующую игру, ЦСКА после освобождения от иностранных оков себя покажет. Пусть победит сильнейший», – сказал Губерниев.
