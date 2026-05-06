Мостовой высказался в преддверии матча между «Спартаком» и ЦСКА

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался в преддверии финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «Спартаком» и ЦСКА. Он отдал предпочтение красно-белым.

«Моё предпочтение на стороне «Спартака». Во-первых, играют дома. К тому же в ЦСКА произошло много катаклизмов. Главное — отставка Челестини. Почему сейчас? Ответы получим потом. Если пройдут «Спартак», будут кричать, что всё здорово. Если нет, скажут, что виноват Челестини (смеётся). «Спартак» более стабилен, но ЦСКА тоже хорошая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.