Тренер "Зенита" ответил на вопрос о возможном приглашении Неймара в клуб

Тренер "Зенита" Вильям Оливейра высказался о возможном приглашении Неймара в петербургский клуб.

© Rusfootball

По словам Оливейры, Неймар - сильный футболист, но его трансфер маловероятен.

- Приглашение Неймара в "Зенит"? Безусловно, я считаю, что это очень сильный игрок. Если говорить о трансфере, думаю, что сейчас это маловероятно, - приводит слова Оливейры Sport24.

С января 2025 года Неймар выступает за "Сантос", в текущем сезоне он провел за клуб во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего бразильца в 10 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.