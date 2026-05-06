Вера из "Локомотива" сравнил российского футболиста с Месси

Футболист "Локомотива" Лукас Вера высказался о российском игроке "железнодорожников".

Футболист заявил, что назвал бы Зелихана Бакаева Лео Месси.

- Франк Артига раньше называл Бакаева Ламином Ямалем. На сколько согласен с ним?

- Я бы назвал его Лео Месси, потому что у него очень много хороших качеств. Кто для меня Ямаль в "Локомотиве"? Это мог бы быть Батраков, но у него, как и у меня, другая позиция, - сказал Вера Sport24.

Зелимхан Бакаев выступает в составе московского "Локомотива" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 33 матча, забил 3 гола и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 29-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

Лионель Месси является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и шестикратным победителем "Золотой бутсы".