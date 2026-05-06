$75.3488.35

Каземиро о Кэррике: «Полностью заслуживает должность в «МЮ» – он проделал невероятную работу, придя в середине сложного сезона. Он может стать великим тренером со временем»

Sports.ru

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что Майкл Кэррик полностью заслужил право возглавлять клуб.

Игрок «Манчестер Юнайтед» ответил, заслужил ли Кэррик возглавлять клуб
© Sports.ru

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев предложит 44-летнему специалисту возглавить команду на постоянной основе.

«На мой взгляд, он полностью заслуживает эту должность, я думаю, он уже продемонстрировал, что обладает отличными качествами для тренера «Манчестер Юнайтед». Так что выбор не за мной, а за клубом. Но если бы я мог высказать свое мнение, конечно, он заслуживает этого и заслуживает полного доверия клуба. Очевидно, сезон длится долго, но с момента его прихода он проделал невероятную работу, и я думаю, что у него есть все, чтобы со временем стать великим тренером «Манчестер Юнайтед». Он тренер, который знает клуб, был в нем кумиром, выигрывал здесь титулы, он знает, что представляет собой клуб, он знает, что такое «Манчестер Юнайтед». Так что, отдавая должное тренеру, следует отметить, что времени было немного, и это стало для меня одним из главных сюрпризов, потому что он пришел в середине сложного сезона. И когда он пришел, у нас уже были сложные матчи, а не те, которые, как мы говорим, помогают обрести уверенность, хотя в Премьер-лиге таких не так много. И этот парень пришел и сумел изменить клуб и меня в частности, в том числе из-за того, что он бывший игрок, полузащитник. Я рад за него, он потрясающий, невероятный человек, и он заслуживает всего, что происходит в его карьере», – сказал Каземиро для ESPN Brazil.
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости