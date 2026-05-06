Игрок «Манчестер Юнайтед» ответил, заслужил ли Кэррик возглавлять клуб

Каземиро о Кэррике: «Полностью заслуживает должность в «МЮ» – он проделал невероятную работу, придя в середине сложного сезона. Он может стать великим тренером со временем»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро считает, что Майкл Кэррик полностью заслужил право возглавлять клуб.
Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев предложит 44-летнему специалисту возглавить команду на постоянной основе.
«На мой взгляд, он полностью заслуживает эту должность, я думаю, он уже продемонстрировал, что обладает отличными качествами для тренера «Манчестер Юнайтед». Так что выбор не за мной, а за клубом. Но если бы я мог высказать свое мнение, конечно, он заслуживает этого и заслуживает полного доверия клуба. Очевидно, сезон длится долго, но с момента его прихода он проделал невероятную работу, и я думаю, что у него есть все, чтобы со временем стать великим тренером «Манчестер Юнайтед». Он тренер, который знает клуб, был в нем кумиром, выигрывал здесь титулы, он знает, что представляет собой клуб, он знает, что такое «Манчестер Юнайтед». Так что, отдавая должное тренеру, следует отметить, что времени было немного, и это стало для меня одним из главных сюрпризов, потому что он пришел в середине сложного сезона. И когда он пришел, у нас уже были сложные матчи, а не те, которые, как мы говорим, помогают обрести уверенность, хотя в Премьер-лиге таких не так много. И этот парень пришел и сумел изменить клуб и меня в частности, в том числе из-за того, что он бывший игрок, полузащитник. Я рад за него, он потрясающий, невероятный человек, и он заслуживает всего, что происходит в его карьере», – сказал Каземиро для ESPN Brazil.
