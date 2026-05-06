Вагнер Лав отреагировал на идею возглавить ЦСКА после ухода Челестини

Бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав оценил идею стать главным тренером "армейцев" после ухода Фабио Челестини.

Вагнер Лав заявил, что готов к более серьезному вызову после стажировок в академиях и молодежных командах.

"Если ЦСКА обратится ко мне с предложением, готов ли я возглавить команду? Сейчас я завершаю тренерские курсы Конфедерации футбола Бразилии (CBF). После этого планирую пройти стажировки в академиях и молодежных командах. Думаю, после этого уже буду готов к более серьезному вызову", - сказал Лав Sport24.

В понедельник, 4 мая, пресс-служба московского ЦСКА объявила об отставке Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Дмитрий Игдисамов.

Суммарно в составе "армейцев" Вагнер Лав провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

