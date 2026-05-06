«Уфа» оспорит техническое поражение в матче со «СКА-Хабаровск»

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная заявил, что клуб намерен подать апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о присуждении технического поражения за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска. Его слова передает «Матч ТВ».

«На сегодняшний день мы не видим ни одного пункта в регламенте, позволяющего принять данное решение КДК. Поэтому я считаю, что апелляцию мы будем подавать и посмотрим, что на этот раз решит комитет», — заявил Саная.

Причиной неявки команды на матч стали закрытие воздушного пространства и введение режима беспилотной опасности на территории Республики Башкортостан. Клуб проинформировал Футбольную национальную лигу (ФНЛ) о случившемся. Поскольку уфимская сторона заблаговременно уведомила лигу о форс-мажоре, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС зафиксировал факт неявки гостей.

После решения КДК РФС хабаровский клуб с 38 очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. Уфимцы располагаются на 15-м месте, набрав 32 балла.