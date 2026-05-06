Джикия высказался о дерби между «Спартаком» и ЦСКА

Экс-защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды сыграют сегодня, 6 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

— Георгий, у вас было много дерби. Что для футболиста «Спартака» значит матч с ЦСКА?

— Да, у меня было очень много дерби за долгие годы, проведённые в футболке «Спартака». Это всегда очень большие матчи, в которых хочется играть. Все прекрасно понимают тот факт, что одна игра отделяет от Суперфинала Кубка, где можно выиграть трофей и немножко, так сказать, скрасить сезон. Это относится и к «Спартаку», и к ЦСКА. Буду смотреть этот матч, переживать и болеть за «Спартак».

— У армейцев сменился тренер. Это может как‑то сказаться на игре?

— Во многих случаях смена тренера даёт команде очень эмоциональный подъём. Не знаю, как это будет у ЦСКА, но мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» одержал победу, вышел в Суперфинал и выиграл трофей. У красно‑белых очень хороший шанс выиграть Кубок России, будет здорово увидеть ещё одну победу в большом турнире, ещё одно спартаковское празднование, чтобы болельщики, любящие и переживающие за «Спартак», порадовались. Так что болеем за «Спартак»!

— В чём сила «Спартака»?

— Сегодняшний «Спартак» очень силён в атакующих действиях. И играя на своём стадионе при полных трибунах, зная, что одна игра отделяет от финального матча, уверен, «Спартак» будет играть первым номером, доминировать и много атаковать. В этом и заключается сила красно‑белых. В футболе всё может получиться по‑разному, но «Спартак» будет искать возможности вскрыть оборону соперника, очень важно, как сыграет центр поля. Самое главное для всех зрителей — увидеть хороший футбол, в котором итоговый счёт на табло будет в пользу «Спартака», — сказал Джикия «Матч ТВ».