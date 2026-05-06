Карьера Мбаппе в опасности: как выглядит новая возлюбленная футболиста

Отпуск Килиана Мбаппе на яхте с испанской актрисой Эстер Экспосито может закончиться увольнением. Как сообщает «Московский комсомолец», в сети появилась петиция, в которой поклонники клуба требуют выгнать 27-летнего француза из команды. Менее чем за сутки под ней подписались почти 2 млн человек.

Скандал с участием Мбаппе и Экспосито разразился 1 мая, когда издание Sky Sport опубликовало кадры совместного отдыха футболиста и актрисы на Сардинии. Болельщики считают, что форварду стоило сосредоточиться на команде, а не развлекаться на яхте с девушкой. По их мнению, «Реал» переживает сложный период после вылета из Лиги чемпионов. Кроме того, клуб проигрывает гонку за трофей Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на 11 очков.

В руководстве «Реала» также выразили недоумение из-за скандального отпуска Килиана. В клубе заявили, что отдых Мбаппе и его освещение в прессе еще сильнее отдаляют француза от партнеров по команде.

Помимо прочего, возмущенные поклонники футболиста атаковали соцсети Эстер. Они призвали актрису оставить его в покое и обвинили ее в желании отобрать у него славу и деньги.

Эстер Экспосито — одна из самых популярных звезд европейского кинематографа. Артистка прославилась ролью в многосерийном детективном триллере «Элита». Сериал о зловещих нравах, царящих в учебном заведении для золотой молодежи, за первый месяц посмотрели миллионы зрителей. С 2024 по 2025 год Эстер появлялась в криминально-приключенческом многосерийном боевике «Банда в поисках сокровищ», играя центральную героиню Лили.

