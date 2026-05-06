Эксперт Бубнов раскрыл, что Мостовой думает о Челестини

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался о Фабио Челестини, упомянув Александра Мостового.

© Rusfootball

Александр Бубнов заявил, что ЦСКА ожидаемо не отказался от Мойзеса в пользу Фабио Челестини.

"Никогда клуб не откажется от такого игрока, как Мойзес, лидера команды, в пользу тренера. Ладно там Гвардиола, Анчелотти. Это я бы ещё допустил. Но кто такой Челестини? Я всегда к Мостовому обращаюсь, потому что он-то всех их знает, в Европе. Он говорит, что он никто", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 40 матчей, одержала 21 победу, 6 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

4 мая 2026 года пресс-служба "армейцев" объявила об уходе швейцарского специалиста, исполняющим обязанности наставника клуба был назначен Дмитрий Игдисамов.