Игрок ЦСКА высказался об интересе со стороны "Барселоны" и "Интера"

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался об интересе к нему со стороны "Барселоны" и "Интера".

- Писали, что твой агент встречался с представителями "Интера". Он сам подтвердил, что был в Италии.

- Это общение, наверное, не должно меня касаться. Он пусть общается. Если будет официальное предложение, только тогда я хочу об этом узнать. Меня хотят "Барселона" или "Интер"? Пусть хотят. Пока не будет предложения, зачем об этом говорить? Я сейчас в ЦСКА и хочу помогать клубу, - сказал Глебов "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что итальянский "Интер", испанская "Барселона" и другие клубы из европейских чемпионатов заинтересованы в игроке.

Кирилл Глебов является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне за "армейцев" правый вингер провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.