Футбольный менеджер объяснил, как уход Мостового повлияет на «Зенит»

Футбольный менеджер Алексей Сафонов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о положении полузащитника сборной России Андрея Мостового в «Зените».

Вчера, 5 мая, Sport24 сообщил, что хавбек может покинуть петербургский клуб.

— Наверное, он хочет больше игрового времени получать. Я не думаю, что финансово какие-то у него проблемы есть, поэтому если он хочет в футбол поиграть в качественный и прочее... Не зря там называются команды. Он хороший качественный футболист, техничный, — заявил Сафонов.

— В преддверии ужесточения лимита на легионеров, для «Зенита» этот уход станет потерей?

— Да никакой не станет потерей. В «Зените» там целая очередь тоже желающих и прочее. У «Зенита» такая скамейка, что ему на три состава народа хватит.