Журналист Агирре о критике Мбаппе: «К нему несправедливы. Проблема в том, что мы думали, что Килиан станет новым Роналду, а Криштиану всего один»

Журналист Эду Агирре считает критику в адрес форварда «Реала» Килиана Мбаппе несправедливой.

Известный журналист вступился за Мбаппе
© Global Look Press
«К Мбаппе относятся несправедливо. Проблема в том, что мы думали, что он станет новым Роналду... А Криштиану всего один», – заявил Агирре.

Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср», играл за «Реал» с 2009 по 2018 год.

