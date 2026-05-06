Полузащитник «Динамо» рассказал о настрое команды

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о настрое команды на матчи чемпионата России.

© ФК «Динамо»

«Проблем с настроем нет, потому что у нас остались принципиальные и важные матчи, с «Краснодаром» и «Балтикой», и во всех встречах мы будем играть с максимальной концентрацией. Тем более, у нас большое количество игроков, которые готовы себя проявить» - заявил Скопинцев.

В последней игре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» со счётом 1:1 В турнирной таблице чемпионата сине-голубые занимают после 28 туров восьмое место с 39 очками. В последних семи играх РПЛ «Динамо» одержало лишь две победы – над «Акроном» и «Сочи».

Завтра «Динамо» проведёт ответную игру финала Пути РПЛ Кубка России на выезде против «Краснодара». Первая игра в Москве завершилась безголевой ничьей. Победитель этой встречи сыграет в суперфинале Кубка России против победителя пары финала Пути регионов между ЦСКА и «Спартаком».

11 мая «Динамо» дома будет играть матч 29 тура чемпионата России против лидера турнирной таблицы «Краснодара». Встреча начнётся в 20:00 на стадионе «ВТБ Арена».