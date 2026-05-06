Двух игроков "Балтики" прооперировали

Игроки калининградцев перенесли операции.

Вчера, 5 мая, центральный защитник Александр Филин и нападающий Брайан Хиль "Балтики" были успешно прооперированы в Москве. Сегодня футболисты будут выписаны из больницы, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее игроки калининградской команды вышли на матч против "Рубина" в футболках в поддержку своего капитана.

В этом сезоне Филин провел 28 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом. Хиль записал на свой счет 13+1 по системе гол плюс пас в 26 играх.