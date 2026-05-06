Президент ФИФА с юмором отреагировал на критику стоимости билетов на ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино с юмором отреагировал на критику стоимости билетов на матчи ЧМ-2026.

© Sports.ru

Ранее сообщалось о введении новой категории билетов, цены на которые могут достигать до 2300 долларов.

«Если кто-то купит билет на финал за два миллиона долларов, я лично принесу ему хот-дог и кока-колу, чтобы он отлично провел время. Мы должны учитывать рынок, мы работаем в стране с самым развитым рынком развлечений в мире. Поэтому мы должны применять рыночные цены. В Соединенных Штатах также разрешена перепродажа билетов. Поэтому, если вы продаете билеты по слишком низкой цене, эти билеты будут перепроданы по гораздо более высокой. И на самом деле, даже если некоторые люди утверждают, что наши цены высоки, эти билеты все равно оказываются на рынке перепродажи по еще более высокой цене, более чем в два раза», – сказал Инфантино на конференции в Беверли-Хиллз.

Президент ФИФА также отметил, что 25% билетов на групповой этап стоят менее 300 долларов (254 евро). По сообщениям, ФИФА уже получила более 500 миллионов заявок на билеты, по сравнению с 50 миллионами в рамках предыдущих двух чемпионатов мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.