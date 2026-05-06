Журналист раскритиковал поведение защитника «Реала»

Журналист Лама о Рюдигере: «Некоторые считают его веселым, но не я. Он чуть не сломал шею Рико, щипал кого-то за соски, тыкал пальцем в чей-то пупок. Тот еще персонаж»

Журналист Маноло Лама раскритиковал поведение защитника «Реала» Антонио Рюдигера.

Ранее появилась информация, что немецкий футболист ударил своего партнера по команде Альваро Каррераса по лицу на одной из тренировок.

«Некоторые люди считают Рюдигера веселым, но я вообще так не думаю. Это человек, который демонстрирует ужасное поведение на поле – я имею в виду не только то, что он сделал с Каррерасом, но и то, что ранее он чуть не сломал шею Диего Рико. В предыдущих сезонах мы видели, как он щипал кого-то за соски, тыкал пальцем в чей-то пупок – он тот еще персонаж», – сказал Лама в эфире El Partidazo de COPE.
