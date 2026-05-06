Агент Кисляка раскрыл, почему игрок не перешел "Фенербахче"

Александр Маньяков, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, рассказал, почему его клиент не перешел в турецкий клуб.

© Rusfootball

"Летом я летал на переговоры с "Фенербахче". На мой взгляд, в тот момент это была достаточно сложная история. Скажу честно: до конкретики не дошло. "Фенер" сделал один оффер, но, по сути, просто заявил о намерениях. В ЦСКА сказали, что это несерьезно", - сказал агент.

Напомним, прошлым летом "Фенербахче" проявлял интерес к полузащитнику московского ЦСКА Матвею Кисляку.

20-летний Кисляк является воспитанником академии "армейцев". За основную команду хавбек выступает с 2024 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2029-го.

В этом сезоне футболист провел в красно-синей футболке 39 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 8 голевых передач на партнеров. Transfermarkt оценивает россиянина в 20 миллионов евро.