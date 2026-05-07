Президент РПЛ призвал болельщиков смириться

Глава РПЛ Алаев: «Призываю фанатов вернуться на все матчи. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах»
Президент РПЛ Александр Алаев призвал фанатов вернуться на матчи чемпионата России.
Ранее некоторые фанатские объединения клубов РПЛ выступили с протестом против введения системы Fan ID и объявили бойкот. Вчерашний матч Fonbet Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0), как и большинство матчей турнира, проходит без использования Fan ID.
«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера. Я призываю вернуться на все матчи – это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», – сказал Алаев.
