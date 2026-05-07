Президент РПЛ призвал болельщиков смириться

Президент РПЛ Александр Алаев призвал фанатов вернуться на матчи чемпионата России.

Ранее некоторые фанатские объединения клубов РПЛ выступили с протестом против введения системы Fan ID и объявили бойкот. Вчерашний матч Fonbet Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0), как и большинство матчей турнира, проходит без использования Fan ID.