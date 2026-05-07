Фанаты "ПСЖ" устроили бесчинства в Париже

Во французской столице начались беспорядки после выхода "Пари Сен-Жермен" в финал Лиги чемпионов.

По окончании матча команды Луиса Энрике в гостях с "Баварией" (1:1) несколько групп фанатов попытались прорвать периметр безопасности, который был сформирован вокруг Елисейских полей. Они бросали в полицейских пиротехнические изделия и пытались попасть на кольцевую развязку, однако были оттеснены, в том числе с применением слезоточивого газа. Несколько человек были задержаны, также поступила информация о двух пострадавших.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "ПСЖ", за который выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов, сыграет 30 мая в Будапеште с английским "Арсеналом".