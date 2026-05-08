Нападающий «Аль-Хилаля» сменит клуб из-за Бензема

Нуньес покинет «Аль-Хилаль» из-за Бензема. Дарвина отзаявили из саудовской лиги в феврале (GiveMeSport)
Форвард «Аль-Хилаля» Дарвин Нуньес сменит клуб летом.
Уругвайца отзаявили из чемпионата Саудовской Аравии еще в феврале после того, как «Аль-Хилаль» подписал Карима Бензема.
Переговоры об уходе Нуньеса находятся на продвинутой стадии, сообщает GiveMeSport.
Обсуждается трансфер Дарвина в «Аль-Иттихад», но клуб из Джидды пока не определился с бюджетом и нацелился на других нападающих. Нуньес тем временем готов рассмотреть варианты с европейскими клубами.
