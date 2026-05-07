Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал гол Литвинова в матче с ЦСКА

Игрок «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал гол Литвинова в матче с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России (1:0).

«Не знаю, с чем связано, что Литвинов начал забивать шедевры. Надо у него спросить, что вчера ел. Хотя вроде рядом со мной сидит. Вроде всё как всегда. Пускай вся команда ест такое, чтобы все стрелял (улыбается)», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На счету Денисова в текущем сезоне 38 матчей за красно-белых во всех турнирах. В них защитник отметился одной результативной передачей.