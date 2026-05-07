Губерниев обратился к Сафонову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высоко оценил игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Сафонов здесь и сейчас — лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной Лиги чемпионов! Гордимся!» — написал Губерниев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, завершилась с результатом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.