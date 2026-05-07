Из-за чего разразился скандал между Мбаппе и «Реалом»

Вместо восстановления к «Барсе» Килиан выбрал путешествие с девушкой в Италию. А СМИ бомбят инсайдами про плохое поведение форварда.

В мадридском «Реале» разгорелся скандал вокруг главной звезды – Килиана Мбаппе. Француз получил травму, но вместо восстановления в клубе отправился в отпуск со своей девушкой. В СМИ же появилась информация о плохом отношении нападающего к партнёрам и сотрудникам «Реала». А болельщики запустили петицию против Мбаппе, собравшую уже больше 20 млн подписей! Рассказываем обо всех историях подробнее.

Килиан травмировался во встрече 32-го тура Примеры с «Бетисом» 24 апреля. Он попросил замену на 80-й минуте, а по результатам обследования врачи выявили повреждение полусухожильной мышцы левого бедра. По информации ESPN, участие форварда в «класико» с «Барселоной» (10 мая) оказалось под вопросом. Ещё хуже, что Мбаппе может пропустить весь остаток сезона.

Издание El Mundo сообщило, что главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа предоставил игрокам несколько выходных после встречи с «Бетисом». И Мбаппе сразу воспользовался возможностью: 1 мая Sky Sports опубликовал совместные кадры Килиана и его девушки – популярной испанской актрисы Эстер Экспосито. Парочку заметили в ресторане на итальянском острове Сардиния.

Публикация видео и фото вызвала резонанс в соцсетях среди болельщиков «Реала». Многие отметили, что Килиану нужно сосредоточиться на восстановлении, особенно если учитывать вылет клуба из Лиги чемпионов и проигрыш в чемпионской гонке «Барселоне».

По данным AS, группа футболистов «Реала» также осталась недовольна поездкой Мбаппе в Италию. Отдых Килиана и его активное освещение в СМИ сильнее отдалили француза от партнёров. Руководство мадридцев также не поняло поведения Килиана на фоне трудного периода команды. Хотя Арбелоа постарался выступить дипломатично.

«Травмированные игроки находятся под наблюдением медицинского штаба «Реала», они планируют всё и контролируют, нужно им приезжать в Вальдебебас (клубная база. — Прим. «Чемпионата») или нет. В свободное время каждый делает то, что считает нужным, я в это не вмешиваюсь».

Представители Мбаппе также прокомментировали ситуацию с негативом в сторону футболиста.

«Критика отчасти основана на чрезмерной интерпретации деталей, связанных с периодом восстановления, которое строго контролируется клубом. Это не соответствует реальной самоотдаче и той ежедневной работе, которую Килиан делает на благо команды», – привёл заявление инсайдер Фабрицио Романо.

Однако хейт-машина в отношении Мбаппе уже была запущена. И сразу несколько авторитетных европейских изданий поделились подробностями внутренней ситуации в «Реале». Французский RMC Sport сообщил, что Килиан в феврале 2026 года вступил в словесный конфликт с Джудом Беллингемом в перерыве одного из матчей Примеры. По данным источника, атмосфера в команде значительно отличается от той, к которой француз привык в Париже. Обстановка в раздевалке далека от идеальной – внутри ощущается напряжение. Игроки «Реала» общаются друг с другом довольно жёстко, это касается и Мбаппе.

The Athletic опубликовал ещё более жёсткую информацию: персонал клуба охарактеризовал Килиана как «плохого партнёра» и «плохого игрока». Также издание сообщило, что на одной из тренировок француз вступил в конфликт с членом тренерского штаба. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд, выполняя роль судьи во время двусторонки. При этом «Реал» не наложил на футболиста санкций после инцидента.

L’Equipe добавляет подробностей по ситуации внутри «Реала». Сообщается, что многие игроки отмечают особое положение Мбаппе в команде. По их мнению, поведение приводит Килиана к большей изоляции от партнёров в раздевалке. А ещё форвард поддерживает тесные отношения только с французскими футболистами. Впрочем, внутри клуба в целом напряжённая атмосфера. По информации Marca, как минимум шесть футболистов «Реала» даже не разговаривают с главным тренером. А некоторые игроки не общаются друг с другом.

Также защитник Антонио Рюдигер применил силу к экипировщику клуба и одноклубнику Альваро Каррерасу (испанец подтвердил информацию). А на последней тренировке чуть не подрались Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени: после фола в одном из игровых эпизодов футболисты начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось. Даже без Мбаппе всё довольно токсично.

Наконец, самую весёлую историю раскрутили болельщики «Реала». Пользователи сайта Madridistas запустили специальный сайт с онлайн-петицией, в которой выразили своё желание – Мбаппе должен уйти из «Реала». Платформа Mbappe Out тут же стала вирусной. Петиция с требованием об уходе Мбаппе собрала уже больше 20 млн подписей. Правда, один из пользователей провёл расследование и заявил, что голоса на сайте накручиваются.

«Я зашёл на сайт – голоса летят с невероятной скоростью. Мне показалось это странным, и при изучении кода я обнаружил, что голосование запрограммировано на постоянное увеличение количества «проголосовавших». Нет ни резких скачков голосов, ни провалов или пиков. Каждые три секунды появляется 100+ новых «голосов». Затем трёхсекундная пауза – и вновь +100 «голосов». Это невозможно. Цифры должны меняться более хаотично. Помимо этого, «голоса» под данной петицией можно накрутить извне. Для теста я сам накрутил под петицией 300 голосов за несколько секунд», – отметил болельщик.

Нет сомнений, что на сайте проголосовала бо́льшая группа реальных болельщиков. Однако их реальная численность вряд ли составляет даже 50% от указанной на платформе. Тем не менее подобные петиции должны напрячь Мбаппе. Болельщики клуба его мечты голосуют за уход француза. И пока что Килиан не принёс «Реалу» ни одного трофея за два сезона. Зато скандалов – хоть отбавляй.

И всё же есть надежда, что Килиан даже сыграет в «класико». По информации AS, в понедельник, 4 мая, Мбаппе приехал на базу «Реала» для работы с физиотерапевтами и специалистами по реабилитации. Хотя футболисты получили выходной. На прошлой неделе француз также индивидуально занимался в выходной день.

В четверг он примет частичное участие в тренировке с общей группой «Реала». Так что у Килиана, вероятно, появится шанс порадовать болельщиков хорошей игрой в «класико». Но сможет ли француз снова завоевать любовь фанатов и сблизиться с партнёрами?