Гасилин ответил, в каком случае «Динамо» добьется успеха

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин считает, что бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло должен оставаться в команде, если клуб хочет завоевать какой‑либо трофей

— Мы понимаем, что роль Бителло в московском «Динамо» — основополагающая, он фундаментальный игрок. Тюкавину было бы тяжело без бразильца и в целом атаке было бы сложнее без него. Если «Динамо» хочет выиграть что‑то серьезное, то Бителло должен оставаться в команде, — сказал Гасилин.

«Краснодар» на своем поле примет московское «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 0:0.

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 63 очка. Следом за ним идет питерский «Зенит» с отставанием в один балл.