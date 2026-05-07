Игрок ЦСКА назвал уход Челестини необходимым

Защитник ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал увольнение Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

Швейцарский специалист был отправлен в отставку 4 мая. По мнению Виктора, команда верила, что Фабио способен исправить ситуацию.

"Думаю, его отставка была необходимой. Мы потерпели много поражений, играли не очень хорошо. Поэтому руководство приняло такое решение, и мы, как профессионалы, должны были его принять. Команда верила, что Фабио сможет исправить ситуацию. Но, к сожалению, уверенность некоторых игроков упала после зимней паузы, и это сильно нам навредило", — передаёт слова Виктора Sport24.

Фабио Челестини тренировал ЦСКА с начала сезона 2025/2026. Под его руководством команда выиграла Суперкубок России 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера армейцев до конца сезона назначен Дмитрий Игдисамов.