Коул Палмер готов покинуть «Челси» и перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассмотрел бы возможность перехода в «Манчестер Юнайтед», информирует Daily Mail.

По данным источника, 24-летний англичанин хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» еще летом 2025-го года, а теперь готов вернуться к переговорам в том случае, если клуб из Манчестера все ещё заинтересован в трансфере.

Так как в данный момент приоритетом «Ман Юнайтед» являются другие позиции в составе, клуб взял время на размышление и не будет торопиться с принятием каких-либо решений.

Ранее сообщалось, что Палмер тоскует по жизни в Манчестере. Он является воспитанником «Манчестер Сити» и перешёл в «Челси» в сентябре 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами.