Мостовой консультировал руководство "Спартака" перед матчем с ЦСКА

Двукратный чемпион СССР в составе московского "Спартака" Александр Мостовой дал советы руководству клуба перед финалом "пути регионов" Фонбет - Кубка России с ЦСКА. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее ТАСС сообщал, что "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 1:0 и вышел в суперфинал Кубка России. Мостовой посетил матч.

"Я вчера посетил матч по приглашению Российского футбольного союза, был задействован в акции "Бессмертный полк", за что спасибо, - сказал Мостовой. - Также встретился с Сергеем Некрасовым (гендиректор "Спрартака" - прим. ТАСС) и Франсисом Кахигао (спортдиректор красно-белых), дал небольшие советы, установки, в очередной раз это сработало. Советы были по всему. Нужно слушать футбольных людей, которые проходили это, которые были футболистами. Общение с Некрасовым и Кахигао было нормальным".

В решающем матче 24 мая в "Лужниках" "Спартак" сыграет с победителем пары "Краснодар" - "Динамо".