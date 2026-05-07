Дембеле выложил видео со словами Гави «Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают» после гола за «ПСЖ» и выхода в финал ЛЧ
Усман Дембеле поделился высказыванием бывшего одноклубника после матча с «Баварией».
«ПСЖ» сыграл вничью с мюнхенцами (1:1) в ответном полуфинале Лиги чемпионов и вышел в финал турнира по сумме двух матчей (первая игра – 5:4). Французский нападающий сделал дубль в первой игре и отметился голом во второй.
После выхода в финал ЛЧ Дембеле опубликовал в инстаграме отрывок из старой пресс-конференции с Гави, во время которой полузащитник «Барселоны» ответил на критику своих технических способностей резкими словами:
«Многие думают, что я не умею играть в футбол, но они ничего не понимают».
Как L’Équipe, этот пост был истолкован как сообщение Усмана в ответ на критику его сезона, который считался хуже прошлогоднего, когда он завоевал «Золотой мяч».
28-летний француз забил 7 голов в 12 матчах Лиги чемпионов в этом сезоне. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Чимаев хочет бой с Перейрой: «Он вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Мне нужны большие имена, большие деньги»
«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять
Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»
Чимаев хочет бой с Перейрой: «Он вернется в полутяжелый дивизион, если проиграет Гану. Мне нужны большие имена, большие деньги»
«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять
Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»