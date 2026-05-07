Глава РПЛ поставил точку в вопросе участия России в ЧМ-2026

Глава РПЛ Алаев: «На ЧМ в США дверь для России закрыта. Даже если начнутся действия по отмене несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что сборная России уже точно не сыграет на ЧМ-2026.

«Понимаю, что на ЧМ в США дверь для России закрыта. Следующее большое мероприятие – это Евро-2028 в Англии. Даже если сейчас что-то случится, и начнутся действия по отмене этого несправедливого отстранения, в еврокубки в этом году мы не попадем. Уже идет лицензирование, скоро стартует первый раунд квалификации», – сказал Алаев.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

