В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья травмированных футболистов

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о состоянии здоровья травмированных футболистов.

- Психологическое состояние уже лучшее, эмоции улеглись. Не можем рассчитывать на Акинфеева, Глебов через пару дней будет в строю, у Мойзеса небольшое повреждение, - приводит слова Игдисамова "Матч ТВ".

По итогам 28 сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками в своем активе. В 29 туре Российской Премьер-Лиги команда Дмитрия Игдисамова сыграет на выезде с "Пари НН".

Напомним, что красно-синие вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 0:1.