Семак поделился воспоминаниями о приходе на пост главного тренера «Зенита»

Семак рассказал о проблемах, с которыми столкнулся сразу после назначения в «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился воспоминаниями о приходе на пост главного тренера петербургской команды.
«Количество игроков на контрактах было очень большим. Всех нужно было посмотреть, понять, кто нужен будет, вернуть из аренды тех, кто уже не был на тот момент в составе. Конечно, понимали, что предстоит очень тяжёлая работа, новых игроков, конечно, никто не собирался подписывать. Мы должны были разобраться с тем, что на сегодняшний день есть в команде. Мне кажется, исходя из этих вводных, всё-таки какой-то шанс на то, что меня не уволят, если мы не станем чемпионами, он, конечно, присутствовал (улыбается)», — сказал Семак в сериале «Зенит» навсегда».