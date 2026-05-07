Жена Сафонова отреагировала на выход ПСЖ в финал ЛЧ

Жена Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров. С ними жена разберется, если что»
Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала на выход парижан в финал Лиги чемпионов после матчей с «Баварией» (5:4, 1:1).
«Вылетаю сегодня рано, чтобы прилететь раньше Матвея и успеть его забрать по приезде в Париж. Чувствую, что очень устала за последние дни, потому что копился стресс и напряжение, но благодаря вчерашнему вечеру есть еще в запасе примерно 3 силы, чтобы добраться домой и потом уже отдыхать, в первую очередь морально. Спасибо всем за добрые слова и поддержку. Читаю с улыбкой и от всего сердца радуюсь, что есть те, кто могут искренне порадоваться за Матвея и команду в целом. Для меня это самое важное. Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров (с ними, если что, жена разберется😁)», – написала Кондратюк в телеграме.
Экс-судья Федотов про отмену удаления Облякова: «Правильно: нет продавливания, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом»
Андрей Рублев: «Корты в Риме настолько неровные, насколько это вообще возможно»
Комличенко пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена. Форварду «Локомотива» потребуется операция («Мутко против»)
