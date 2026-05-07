Нападающий «Локомотива» пропустит начало следующего сезона

Николай Комличенко пропустит начало следующего сезона из-за травмы.

Ранее стало известно о повреждении наружной боковой связки колена у форварда «Локомотива».

По данным «Мутко против», Комличенко выбыл примерно на 4-5 месяцев. Изначально планировалось, что операция игроку не потребуется, и восстановление займет около двух месяцев. Но врачи пришли к выводу, что без хирургического вмешательства не обойтись.

В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.