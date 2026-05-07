Нападающий «Локомотива» пропустит начало следующего сезона

Комличенко пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена. Форварду «Локомотива» потребуется операция («Мутко против»)
Николай Комличенко пропустит начало следующего сезона из-за травмы.
Ранее стало известно о повреждении наружной боковой связки колена у форварда «Локомотива».
По данным «Мутко против», Комличенко выбыл примерно на 4-5 месяцев. Изначально планировалось, что операция игроку не потребуется, и восстановление займет около двух месяцев. Но врачи пришли к выводу, что без хирургического вмешательства не обойтись.
В сезоне-2025/26 Комличенко провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Экс-судья Федотов про отмену удаления Облякова: «Правильно: нет продавливания, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом»
Андрей Рублев: «Корты в Риме настолько неровные, насколько это вообще возможно»
Комличенко пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена. Форварду «Локомотива» потребуется операция («Мутко против»)
Экс-судья Федотов про отмену удаления Облякова: «Правильно: нет продавливания, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом»
Андрей Рублев: «Корты в Риме настолько неровные, насколько это вообще возможно»
Комличенко пропустит 4-5 месяцев из-за травмы колена. Форварду «Локомотива» потребуется операция («Мутко против»)