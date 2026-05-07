Игроки «Рубина» поздравили Артигу

Футболисты «Рубина» поздравили главного тренера команды Франка Артигу, который накануне заочно завоевал звание чемпиона Анголы.

Ранее ангольский «Петру Атлетико» завоевал золотые медали чемпионата страны. По ходу сезона команду тренировал Артига, но зимой испанский специалист покинул клуб и подписал контракт с казанским «Рубином».

В четверг футболисты казанской команды перед началом тренировки поздравили тренера с золотой медалью, устроив ему чемпионский коридор.

— Накануне команда «Петру Атлетико», которую возглавлял Артига в первой части сезона и шел с ней на первом месте, после его ухода удержала первую строчку и стала победителем чемпионата Анголы, — говорится в сообщении пресс‑службы казанской команды.

В чемпионате России «Рубин» после 28 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. В ближайшем туре команда 11 мая сыграет на выезде против «Спартака».

