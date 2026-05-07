Экс-тренер "Милана" высказался об интересе со стороны ЦСКА

Бывший тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался об интересе со стороны ЦСКА.

© Rusfootball

Итальянский специалист заявил, что не отказывался возглавить московский клуб.

"Действительно ли я отказал ЦСКА в работе главным тренером? Нет, нет, нет! Это не так. Знаете, на данный момент я предпочитаю ни о чем не общаться. Спасибо за понимание!" - сказал Пиоли Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА связался с тренером через посредников, но специалист отказался работать в московском клубе.

Стефано Пиоли являлся наставником в "Фиорентине", "Милане", "Интере", "Лацио" и других клубах.