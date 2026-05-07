Защитник «Динамо» поделился мнением о Сталине

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал об интересующих его исторических личностях и высказал своо мнение о Иосифе Сталине.

«Я много слышал о нем от бабушки и дедушки. По большей части они давали положительную характеристику. Не все моменты мне понятны, рассуждать о них глубоко я не могу. Но для предыдущих поколений, для народа, Сталин, наверное, все-таки был знаковой фигурой», - сообщил Скопинцев.

Кроме того Скопинцев отметил, что смотрел много исторического видео, в частности про Кутузова и Бисмарка.

«Это личности, включая Сталина, которые умели принимать волевые решения вопреки обстоятельствам и в целом действовали в интересах своего народа», - сказал Скопинцев.

Также футболист отдельно подчеркнул, что «история – вообще очень важная вещь. Нужно понимать, кто ты, что твои предки сделали для страны, сохранять традиции».

Сталин был генеральным секретарем ЦК КПСС с 1922 по 1953 годы.