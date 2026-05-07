«Краснодар» выбил «Динамо» из Кубка России и вышел в Суперфинал

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» во втором матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, основное время матча завершилось с результатом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты краснодарской команды — 6:5.

главным арбитром которого назначен Артем Чистяков.

Первая игра команд, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 0:0. Таким образом, по итогам двух матчей в Суперфинал Кубка России вышел «Краснодар».

В Суперфинале Кубка России «быков» ждет московский «Спартак», который 7 мая одержал победу над столичным ЦСКА в финале Пути регионов. Встреча завершилась с результатом 1:0. Суперфинал Кубка России сезона 2025/26 состоится 24 мая 2026 года в Москве на арене «Лужники».

Действующим обладателем Кубка России по футболу (сезон 2024/2025) является московский ЦСКА. В Суперфинале армейская команда обыграла «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

