Губерниев: хочу, чтобы Игдисамов тренировал ЦСКА, а то пригласят балбеса
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об исполняющем обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрии Игдисамове.
Дмитрий Губерниев заявил, что Дмитрий Игдисамов является прекрасным тренером.
Ранее, 4 мая, Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА после ухода Фабио Челестини. Ранее российский специалист возглавлял молодежные команды "армейцев" и "Рубина".
Вчера, 6 мая, состоялся первый матч ЦСКА под руководством Игдисамова. Клуб потерпел поражение от "Спартака" со счетом 0:1.