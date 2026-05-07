Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об исполняющем обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрии Игдисамове.

"У ЦСКА прекрасный тренер Дмитрий Игдисамов, за которого я переживал. Всеми фибрами души хочу, чтобы он продолжал работать в ЦСКА, а то сейчас пригласят какого-нибудь балбеса, и мы через полгода будем дружно увольнять. Но тут вопрос к руководству клуба", - сказал Губерниев Metaratings.

Ранее, 4 мая, Дмитрий Игдисамов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА после ухода Фабио Челестини. Ранее российский специалист возглавлял молодежные команды "армейцев" и "Рубина".

Вчера, 6 мая, состоялся первый матч ЦСКА под руководством Игдисамова. Клуб потерпел поражение от "Спартака" со счетом 0:1.