Полузащитник «Зенита» высказался об опозданиях Вендела на сборы

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о регулярных опозданиях одноклубника Вендела на тренировочные сборы сине-бело-голубых. Бразилец неоднократно не являлся в срок на сборы своей команды, за что получал штрафы.

«В какой-то момент я подходил к нему и спрашивал: «Что случилось? Почему вернулся поздно? Была ли какая-то проблема?» Вендел возвращался к работе, играл, тренировался, и всё было так, словно он никуда и не опаздывал. Наверное, поэтому он и особенный. Потому что только если позволить ему быть самим собой, он лучше всего проявит свой талант», — сказал Барриос в сериале «Зенит» навсегда».