Травмированный футболист посетил тренировку «Крыльев Советов»

Тренировку «Крылья Советов» посетил травмированный футболист Ильзат Ахметов, сообщает пресс‑служба самарского клуба.

© ПФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» в домашнем матче 28‑го тура МИР РПЛ обыграли «Спартак» со счетом 2:1. Ахметов после столкновения с защитником «красно‑белых» Кристофером Ву был госпитализирован с закрытой черепно‑мозговой травмой. В понедельник футболиста выписали из больницы, он продолжает восстановление после травмы по индивидуальной программе.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 11‑е место в турнирной таблице. В следующем туре команда 10 мая на выезде сыграет с «Оренбургом».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.