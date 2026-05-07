Игрок "Динамо": Захарян поступил правильно

Футболист "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался об экс-игроке бело-голубых Арсене Захаряне.

"Захарян правильно сделал, что уехал? В его случае - да, правильно. А как дальше пойдёт, этого никто не может обещать. Я в него верю. Главное - чтобы со здоровьем и физическими кондициями всё сложилось, потому что в плане мастерства там всё очевидно", - сказал Скопинцев Metaratings.

Арсен Захарян перешел из "Динамо" в "Реал Сосьедад" в августе 2023 года. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 64 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.