Дркушич рассказал об атмосфере в «Зените»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал об атмосфере в команде за два тура до конца сезона в Мир РПЛ.

— Ванья, какое сейчас настроение в команде и чувствуется ли напряжение, учитывая, что всего два тура осталось до конца?

— Я бы не сказал, что это напряжение — просто все мы понимаем, что нам нужно сделать, что у нас осталось две игры. Нужно забрать шесть очков, сделать нашу работу. И потом уже посмотрим, на каком месте окажемся, — приводит слова Дркушича официальный сайт сине-бело-голубых.

После 28 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 62 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.