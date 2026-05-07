Футболист "Спартака" высказался о возможном переходе в "Црвену Звезду"

Футболист "Спартака" Маркиньос высказался о возможном переходе в "Црвену Звезду".

"Видел, что об этом пишут в прессе, но это просто слухи. Я совершенно об этом не думаю. Я желаю "Црвене Звезде" хороших результатов, но сейчас я сосредоточен только на "Спартаке" - очень хочу выиграть трофей со "Спартаком". Я здесь счастлив, у меня все хорошо", - сказал Маркиньос "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что сербский клуб заинтересован в трансфере футболиста.

Маркиньос выступает в составе московского "Спартака" с начала августа 2024 года. В текущем сезоне за красно-белых левый вингер провел 32 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.