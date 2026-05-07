Игрок «Реала» потерял память после драки с одноклубником

Полузащитник и капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде потерял память после того, как его ударил одноклубник Орельен Тчуамени. Об этом пишет El Chiringuito в социальной сети X.

Инцидент произошел в раздевалке, после удара Вальверде упал и ударился головой об стол, после чего он был отправлен в больницу. По имеющейся информации, Вальверде не потерял память полностью, но забыл некоторые моменты. В связи с этим игроку сделали компьютерную томографию.

Согласно появившейся в СМИ информации, инцидент был намного хуже, чем тот, который произошел накануне. Тогда те же футболисты после фола в одном из игровых эпизодов начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось. Однако тогда все обошлось без последний.

После уже второго эпизода в раздевалке было организованно экстренное совещание, и ни один игрок не мог покинуть тренировочную базу. Основной целью команды стало положить конец всем проблемам и попытаться остановить эскалацию напряженности. Происходящее уже вызывает озабоченность в руководящих кругах клуба.

