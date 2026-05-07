Тренер «Пари НН» оценил турнирное положение команды в РПЛ

Главный тренер "Пари НН" Вадим Гаранин высказался о позиции, которую занимает команда в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

После 28 туров нижегородцы с 22 очками располагаются на 15-й строчке таблицы РПЛ.

"Безусловно, когда идёт череда неудач, психология имеет огромное значение. Но и по общению с игроками, и по работе на тренировках видно, как ребята хотят исправить эту ситуацию. Она очень тяжелая, но не безнадёжная. У нас есть шанс", — передаёт слова Гаранина "Матч ТВ".

В 29 туре "Пари НН" сыграет дома с ЦСКА (6-е место, 45 очков). Встреча состоится в понедельник, 11 мая. Начало — в 15:15 мск.