Прошла жеребьевка переходных матчей между клубами РПЛ и Первой лиги

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил результаты жеребьёвки переходных матчей между клубами Мир Российской Премьер-Лиги и Лиги Pari за право играть в элитном дивизионе чемпионата России в следующем сезоне.

Так, по результатам жеребьёвки клубы РПЛ будут проводить первые переходные матчи в гостях, а ответные — на домашнем поле. Результаты жеребьёвки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах.

Переходные матчи за путёвку в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон пройдут 20 и 23 мая. Более точное расписание станет известно позже.