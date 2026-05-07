Роднина назвала свою любимую команду в РПЛ

Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о специфике работы футбольного клуба "Краснодар".

По мнению Родниной, таких клубов в Российской Премьер-Лиге должно быть больше.

"Мне кажется, что наиболее понятная ситуация сейчас в "Краснодаре". У них есть какое-то единение. Есть владелец, который сам всё строил своими руками. Хочу ли я, чтобы было больше таких команд? Конечно. Тогда мы не будем решать вопрос, продавать пиво на стадионах или нет. Потому что народ пойдёт на арену, где есть свои игроки и свои страсти", — цитирует Роднину "Спорт-Экспресс".

"Краснодар" выиграл чемпионат России в сезоне 2024/2025. После 28 туров РПЛ текущего сезона команда лидирует в таблице с 63 очками. Сегодня, 7 мая, краснодарцы сыграют дома с московским "Динамо" в рамках ответного поединка финала Пути РПЛ Кубка России. Начало встречи — в 20:30 мск.